Las mejores reacciones de los MTV VMA’s 2020

Durante la tarde del 30 de agosto se llevaron acabo de los MTV VMA’s y una de las actuaciones más esperadas fue ‘Rain on Me’ con Ariana Grande y Lady Gaga, momento que enchinó la piel a sus más grandes seguidores.

Gaga no solo se coronó con 4 premios de la noche, si no por su manera de aparecer sobre el escenario, portando una mascarilla en cada una de sus apariciones y confirmando que debido a la pandemia está consciente de su responsabilidad como celebridad y el impacto que un cubrebocas puede tener en las personas y así se difundieron cientos de memes.

El premio al Mejor Vídeo del Año fue para The Weeknd por su tema “Blinding Lights”, este apareció en el escenario maquillado con algunos golpes, los cuales eran una protesta por los abusos policiales contra los afroamericanos.

BTS fue otro de los favoritos y uno de los más tuiteados en la noche, y se llevaron a casa 4 premios y por supuesto realizaron una actuación que fue impecable como siempre, logrando emocionar a su Army.

Miley Cyrus se volvió tendencia luego de aparecer sobre una bola de discoteca que hacia referencia a su “Wrecking Ball” y presumiendo su ropa interior sobre el escenario.

Taylor Swift aunque no estuvo presente agradeció a través de un vídeo su premio por Mejor Dirección de Vídeo, esto gracias a su trabajo como “The Man”, posicionando el nombre de la canción como tendencia en redes sociales.

.@taylorswift13 just won Best Direction for her #TheMan music video at the 2020 #VMAs! After surprise dropping her eighth album #Folklore last month, she thanked Swifties for everything they've done for her this summer ❤️ pic.twitter.com/uSL9b01tYS

— MTV NEWS (@MTVNEWS) August 31, 2020