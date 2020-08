Elizabeth Olsen desactiva su cuenta tras la muerte de Chadwick Boseman

Los usuarios de las redes sociales no perdonan ni un solo error y por medio de Twitter han crucificado a la actriz Elizabeth Olsen, quien decidió desactivar su cuenta de Instagram tras la muerte del protagonista de ‘Black Panther’.

La razón por la que la interprete que le da vida a la ‘Bruja Escarlata’ decidió salirse de la plataforma porque recibió ciber acoso por parte de los seguidores de Marvel al no escribir o reaccionar de manera pública el fallecimiento de su compañero de reparto en ‘Avengers’ Chadwik Boseman.

Defensores de Elizabeth reaccionaron con sorpresa asegurando que “todos sufrimos de manera diferente y tardamos más que otros en procesar la muerte. Lizzie estaba cerca de Chadwick, por lo que probablemente todavía estaba en estado de shock”, se puede leer en un tuit defendiendo a Olsen.

Otros más aseguran que la actriz mantiene su vida bajo mucha reserva y no tiene mucha actividad en la red social.

Elizabeth Olsen has deactivated her instagram possibly due to people making rude comments about her not posting about Chadwick

We all grieve differently and take longer than others to process death. Lizzie was close to Chadwick so she was probably still in shock. pic.twitter.com/gJ6HbK3meG

— Elizabeth Olsen Access (@LizzieContent) August 29, 2020