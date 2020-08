Así se despidieron los ‘Avengers’ de Chadwick Boseman

La muerte del actor de 43 años sorprendió al mundo entero, pero en especial a sus compañeros de Marvel quienes no dudaron en despedirse de su amigo y fue a través de las redes sociales que colgaron su más sentido pésame.

Uno de los más devastados fue Chris Evans, quien colgó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

“Estoy absolutamente devastado. Esto es más que desgarrador. Chadwick era especial. Un verdadero original. Fue un artista profundamente comprometido y constantemente curioso. Pocos artistas tienen tanto poder y versatilidad. Le quedaba mucho trabajo increíble por hacer. Estoy infinitamente agradecido por nuestra amistad. Mis pensamientos y oraciones están con su familia. Descansa en poder, Rey”.

Por su parte, Chris Hemsworth escribió en su cuenta de Instagram: “Te voy a extrañar amigo. Absolutamente desgarrador. Una de las personas más amables y genuinas que he conocido. Envío amor y apoyo a toda la familia”.

Mark Ruffalo agregó: “Todo lo que tengo que decir es que las tragedias acumuladas este año solo se han hecho más profundas con la pérdida de @chadwickboseman. Qué hombre y qué inmenso talento. Hermano, fuiste uno de los grandes de todos los tiempos y tu grandeza solo estaba comenzando. Señor, te amo. Descansa en poder, rey”.

Chris Pratt también colgó un emotivo mensaje: “Mis oraciones están con la familia y los seres queridos de Chadwick. El mundo extrañará su tremendo talento. Dios lo tenga en su gloria. #wakandaforever”

La actriz Brie Larson compartió: “Chadwick era alguien que irradiaba poder y paz. Quien representó mucho más que él mismo. Quien se tomaba el tiempo para ver realmente cómo estabas y daba palabras de aliento cuando te sentías inseguro. Me siento honrada de tener los recuerdos que tengo. Las conversaciones, las risas. Mi corazón está contigo y tu familia. Lo extrañaremos y nunca lo olvidaremos. Descansa en poder y en paz mi amigo”.

Tom Holland escribió; “Chadwick, eras incluso más héroe fuera de la pantalla que dentro. Un modelo a seguir no solo para mí en el set, sino para millones de personas en todo el mundo. Trajiste alegría y felicidad a tantos y estoy orgulloso de haber podido llamarte amigo. RIP Chadwick”.

También Zoe Saldana escribió un mensaje en su cuenta de Instagram: “Descansa en poder, rey T’Challa. Mi corazón está apesadumbrado en este momento. Tu muerte me ha golpeado mucho. Le contaré a mis hijos sobre ti para siempre. Eras uno de los hombres con más clase que he conocido en mi vida. Fue un honor haber compartido minutos contigo en la pantalla y haberme cruzado contigo durante (el tour) de prensa. Aunque nos conocíamos poco, siempre dejaste una impresión duradera debido a tu energía, aplomo y afabilidad. Que el universo te entregue a tu tierra prometida, hermano. Que en paz y en poder logres descansar. Con lo poco que estuviste aquí, dejaste un legado increíble”.

Don Chandler agregó en su cuenta de Twitter: “Te extrañaré, hermano, siempre fuiste luz y amor para mí”.

i will miss you, birthday brother. you were always light and love to me. my god … ✌🏿♥️✊🏿 🙅🏿‍♂️ forever and ever … https://t.co/9pORaKZuQN pic.twitter.com/awX3DiTVwn

— Don Cheadle (@DonCheadle) August 29, 2020