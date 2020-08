Mick Jagger trató de conquistar a Montserrat Oliver

“¿Quién no se enamoraría de Montse?”, es uno de los comentarios que recibió el vídeo sobre la historia de cómo Mick Jagger, el vocalista de los Rolling Stones quedó cautivado con la belleza de Montserrat Oliver.

Fue en su más reciente emisión del programa ‘Montse & Joe’ que junto al productor y locutor Pepe Campa recordaron esta anécdota, en la que la conductora aseguró que ella no hizo absolutamente nada, pero su invitado no dudó en mencionar que no necesito hacer nada para traerlo “babeando” y hasta le mandó flores.

Por su parte, Yolanda, quien además de su colega ha sido su amiga durante muchos años, continuó recordando la historia, explicando que incluso el cantante fue hasta su casa y además agregó que Mick Jagger la invitó de forma personal a su concierto, aunque Montse no le dio la mayor importancia.