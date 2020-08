Difunden polémica conversación de Giovanni Medina y Ninel Conde

Sin saber cómo, una discusión entre Giovanni Medina y Ninel Conde ha traspasado a algunos programas de televisión y ahí fue evidenciado la ex-pareja de la cantante realizando comentarios homofóbicos.

Hace unos días, Giovanni aclaró que no era homofóbico y considero que todas las fobias son malas a cualquier nivel, esto luego de ser acusado de ser homofóbico con un ex asistente de Ninel.

“La homofobia y todas las fobias son malas, la verdad es que no comparto e incluso condenaría cualquier tipo de persecución hacia cualquier persona”, declaró hace unos días.

Sin embargo, en la nueva discusión con la cantante, el empresario aseguró que es peligroso que los homosexuales traten con su hijo, porque les puede pasar algo malo.

¡Filtran audios donde Giovanni Medina hace comentarios homofóbicos hacia un asistente de Ninel Conde y exclusiva el trabajador de la cantante le responde! 😱📺 #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/JwxGg0aOcD — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 26, 2020

“Que no traten con el niño, es peligroso. Un hombre que se acuesta con hombres (…) Yo estoy bien centrado en lo que soy y un hombre que se acuesta con otro hombre, que tiene relaciones sexuales con otro hombre, está muy pervertido y es peligroso que esté cerca de un niño”, sentenció.

Miguel Ángel Valdez Wolosky es un ex asistente de Ninel, el cual ha sido señalado por Giovanni Medina de ‘escort’, hecho por el cual supuestamente no dejaba que cuidara a su hijo, sin embargo, el ex asistente ha decidido entablar una demanda contra el empresario por daño moral, ya que esto podría ser una mentira, pues aparentemente no es la primera vez que hace algo en contra de él.