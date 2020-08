Pedro Fernández rompe el silencio de supuestos arreglos en su rostro

Recientemente el cantante Pedro Fernández sorprendió a miles de usuarios de las redes sociales tras aparecer en una entrevista junto a Isabel Lascurain, asegurando que lucía irreconocible, por lo que comenzaron rumores de que se había sometido a cirugías estéticas.

Tras convertirse incluso en tendencia en diferentes plataformas de la web, en una transmisión en vivo por medio de su cuenta oficial de Instagram rompió los rumores. Durante este ‘live’ Pedro tuvo contacto con sus fans, pero también habló de cómo ha vivido la pandemia y sobre sus proyectos musicales que quiere realizar.

“Por cierto, vi una nota de que me había hecho una cirugía y que no sé que, que me veía bien rarito. La verdad es que no me he hecho nada, si un día me hago de verdad, créanme, que yo se los voy decir, lo que pasa es que me estoy haciendo grande, me estoy haciendo viejo yo creo y entonces estoy cambiando. Un día de estos me estiro los cachetes o algo, pero todavía no. Algún día”, detalló el cantante.