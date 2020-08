Miguel Layún muestra su lado más humilde junto al Escorpión Dorado

El realizador Alex Montiel sigue explotando el contenido de uno de sus canales más populares en YouTube con su personaje el Escorpión Dorado, tras tener como invitado al ex futbolista Luis ‘El Matador’ Hernández, ahora decidió invitar a Miguel Layún.

En una conversación amena de más de 23 minutos Layún habló de su carrera como futbolista y su paso por equipos como el Veracruz, Atalanta Calcio, América y su paso por Europa, incluso abordó el tema del “bullying” que vivió cuando lo culpaban de todo con la frase “Todo es culpa de Layún”.

“Yo soy de la idea de que el equipo no andaba muy bien y luego ahí no sé por qué, pero me agarraron de chivo expiatorio yo creo”, explicó que un día los medios de comunicación hicieron alarde de la frase y la afición lo aceptó “empezaron a tirarme”, además confesó que no la pasó tan bien: “hay que acomodarse de vez en cuando a las situaciones, pero la sufrí cabrón”, pero aseguró que gracias a eso fue a terapia y describe que de ser su “peor capítulo” en su vida y se convirtió en uno de los más bonitos.