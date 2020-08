Chiquis Rivera comparte fotografías del antes y después de su dieta keto

A principios del mes de agosto la hija de la ‘Diva de la banda’ anunció oficialmente el lanzamiento de su nuevo libro el cual contiene tips de alimentación de la dieta Keto, la cual asegura que le ha cambiado completamente su vida.

Recientemente Chiquis decidió compartir fotografías de su pasado para mostrar cómo lucía antes de haber cambiado su alimentación.

“Antes de KETO, después de KETO! Siempre lo digo y lo reitero, ‘Chiquis Keto’ no es una dieta, si no un estilo de vida. No he llegado a donde quiero llegar físicamente, pero gracias a Dios y a #ChiKETO no estoy donde estaba hace 3 años. Pero, hoy más que nunca reconozco y acepto que toda la vida voy a tener que cuidar lo que como, pero con KETO se me hace súper fácil”, escribió como pie de foto.

Estas son las fotografías que colgó en la misma publicación.

Aquí otras más recientes.