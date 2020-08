Ronaldinho es liberado, tras pasar más de cinco meses detenido

Recientemente se dio a conocer que Ronaldinho había sido puesto en libertad junto a su hermano Roberto de Assis Moreira, luego de intentar ingresar a Paraguay con un pasaporte adulterado el pasado marzo.

La decisión fue dada a conocer en la audiencia en el Palacio de Justicia de Asunción, donde se confirmó que no se seguirá un proceso contra el ex futbolista, sin embargo, tendrán que pagar una multa de 200 dólares entre los dos, 90 mil correrán a cargo de Ronaldinho, ya que se aseguró que él no tuvo nada que ver con el falseo de información de los pasaportes.

Una vez que pague los 90 mil dólares el astro del fútbol podrá regresar a Brasil y viajar a cualquier parte del mundo, lo único que no podrá hacer es cambiar de número de celular y de domicilio fiscal, mientras su hermano deberá mantener su domicilio real, número de teléfono y no perder comunicación, así mismo no podrá viajar debido a que cada cuatro meses durante dos años tendrá que presentarse en un juzgado en Brasil.

Ronaldinho no hará declaraciones. Solo dio a conocer este comunicado a través de sus abogados tras obtener su libertad. pic.twitter.com/C7mgzUj4Oq — Osvaldo Cáceres Encina (@OsvaldoCaceres) August 24, 2020

Los hermanos estuvieron 171 días detenidos durante los primeros días estuvieron en un cuartel de policía en un hotel de 4 estrellas. Ahora las respectivas multas que deberán pagar ayudarán al sistema médico que está luchando contra la covid-19.

Ronaldinho llegó a Paraguay con la intención de inaugurar un casino, apoyar a una escuela para niños pobres, presentar su autobiografía e invitado por una fundación, sin embargo, no pudo hacer nada de lo planeado, por presentar pasaportes verdaderos con información falsa, que de inmediato alertó a las autoridades.