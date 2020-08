Dulce María confiesa que Anahí la ha apoyado durante su embarazo

El pasado mes de junio Dulce María sorprendió a sus más fieles seguidores al anunciar su embarazo y poco a poco ha dado detalles sobre su estado, en su primera transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram respondió a las preguntas de sus fanáticos.

Durante la conversación explicó que lleva 23 semanas de embarazo y confesó cómo se ha sentido con respecto a la pandemia causada por el coronavirus. También dio detalles de la nueva temporada de ‘0Falsa Identidad’ en la que le dará vida a Victoria.

Pero lo que compartió de manera triste fue ver la actitud de algunas personas a las que consideraba sus amigas, pero también se ha sorprendido bastante de estar recibiendo todo el apoyo de otras que nunca se imaginó.

“Me ha pasado que amigas, que yo consideraba de verdad, gente cercana a mi, amigas que en verdad confías, no sé si les ha pasado, me ha pasado que me he decepcionado mucho de mucha gente, la verdad me ha dolido mucho, darme cuenta”, explicó Dulce.