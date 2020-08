Compañía cervecera busca director de memes

A través de redes sociales se ha publicado la vacante en la que ofrecen cinco mil dólares al mes, esto equivale a casi 110 mil pesos mexicanos mensuales, para convertirse en “director de memes” y posicionar un nuevo producto a través de las plataformas en la web.

La empresa cervecera estadounidense Bud Light, lanzará el producto Bud Light Hard Seltzer, la cual se trata de una nueva agua carbonatada con alcohol y fruta, por lo que buscan encontrar su mercado por medio de memes.

En Twitter han publicado que se busca un ‘Chief Meme Officer’, aunque pudiera entenderse como un director de Marketing, en realidad la empresa es específica al decir que busca a un creativo de memes y así consolidar este producto.

We made a great-tasting hard seltzer but honestly our memes are terrible. Time to change that. Apply now to be our #ChiefMemeOfficer. It’s a real job with a salary.

Tag someone who would be perfect for the position.

Apply here: https://t.co/wLJU8cqWQm pic.twitter.com/7LXZOBm8mt

— Bud Light Seltzer (@budlight) August 18, 2020