Bebeshita explota contra Serrath, tras su llegada de ‘Survivor México’

Aparentemente Daniela Alexis mejor conocida como la ‘Bebeshita’ ha explotado contra una de sus ex compañeras de ‘Enamorándonos’, Serrath, esto luego de que Brandon su ex novio y quien participa en ‘Guerreros’ 2020’ dejara un mensaje al descubierto.

La semana pasada, Lizbeth Rodríguez acudió al programa de Canal 5 y ahí revisó el celular de Brandon, donde encontró un extraño mensaje con Serrath, el cual decía:

“No quiero problemas, que yo, explicaciones a nadie, no es por mal pedo, pero quiero evitar pleitos. Ya tú sabes”, leyó la famosa de exponiendo infieles.

(A partir del minuto 1:40)

A su llegada de ‘Survivor México’, Serrath fue atacada por algunos seguidores de la ‘Bebeshita’, sin embargo, reaccionó de la mejor forma ante este momento que la sorprendió.

“Yo vengo llegando de una isla, después de mes y medio acoplándome de nuevo a mi vida normal, y de repente empieza el hate con este tema que desconocía totalmente”, declaró en una entrevista a ‘Vaya Vaya’.

Aparentemente habría recibido mensajes también de la ‘Bebeshita’ y reafirmó que fue insultada por su ex compañera, hecho que no la sorprendió, ya que en otras ocasiones la famosa le ha hablado así a la ex participante de ‘Survivor’ a nivel nacional.

“Con todo respeto y todo el cariño le deseo lo mejor porque yo no tengo nada en contra de ella, la respeto y admiro como mujer y es una persona que me ha atacado demasiado y yo he aguantado en el tiempo en el que estuve en ‘Enamorándonos’”, declaró.

Descartó haber tenido algo con Brandon y que en el momento que tuvo contacto con este fue cuando la ‘Bebeshita’ afirmó que se había metido con sus ex novios.

¿Qué seguirá pasando?