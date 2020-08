Medios de Jamaica aseguran que Usain Bolt dio positivo a la prueba de coronavirus, así responde

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el exatleta profesional decidió romper con los rumores sobre la supuesta prueba positiva de coronavirus a la que se sometió este fin de semana y aseguró que no tiene síntomas, pero permanecerá en aislamiento voluntario.

Además enfatizaron que Usain Bolt celebró su cumpleaños número 34 en una fiesta en Jamaica donde no tomaron medidas preventivas como el distanciamiento social o el uso de cubrebocas, de acuerdo a medios locales a la celebración acudieron estrellas como Raheem Sterling, el jugador de cricket Chris Gayle y el jugador del Bayer Leverkusen Leon Bailey.

El atleta cumplió años el viernes y después de que se diera a conocer a través de una estación de radio en Jamaica de que había contraído la enfermedad, decidió hablar al respecto, aunque Usain no confirmó ni negó tener la enfermedad aseguró que no tiene ningún síntoma. En el clip que compartió en su cuenta de Instagram aparece acostado en su cama.

“Buenos días a todos, recién despertando. Como todo el mundo, he revisado las redes sociales, las redes sociales dicen que estoy confirmado. Hice una prueba el sábado porque tengo trabajo en el extranjero. Estoy tratando de ser responsable, así que me quedaré por mí y mis amigos. Además, no tengo síntomas. Voy a ponerme en cuarentena y esperar a ver cuál es el protocolo. Hasta entonces, estoy en cuarentena solo y me lo tomo con calma. Mantente a salvo ahí fuera”, explicó en el clip.