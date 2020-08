Esmeralda Pimentel causa revuelo con radical cambio de look

La actriz sigue sorprendiendo a sus casi 3 millones de seguidores que acumula en su cuenta oficial de Instagram, desde hace un par de meses mostró con orgullo sus estrías y recientemente confesó en una entrevista para el programa de ‘Montse & Joe’ que es parte de la campaña ‘Biutiful yo’, la cual se encarga de reinterpretar la belleza y está enfocada en el amor propio.

Ahora volvió a enloquecer a sus más fieles fanáticos al compartir su nuevo look en el que se rapó parte de su cabellera, en una postal en blanco y negro, aparece con la parte rapada de su cabeza y acompañada del siguiente mensaje: “¿Silvestre? Posiblemente talvez”.

Para evitar que arruinen la sorpresa, la actriz decidió desactivar la sección de comentarios, pero logró cautivar a más de 75 mil reacciones en la plataforma.

Además colgó un par de imágenes similares en las historias breves de su cuenta donde volvió a escribir: “Silvestre” y la leyenda ‘Próximamente’, por lo que podría tratarse de un nuevo personaje o un nuevo proyecto.

¡Se ve guapísima!

Esta postal la colgó en su cuenta previo a su nuevo look.

“Naaaaaah! Esta Silvestre no es la verdadera SILVESTRE. The real one is coming soon (La original próximamente)”, escribió como descripción.