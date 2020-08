Lanzan el primer adelanto oficial de ‘The Suicide Squad 2’

Este fin de semana, fanáticos de DC Cómics han sido consentidos con cada uno de los adelantos que se han compartido en las redes sociales, uno de ellos ‘El Escuadrón Suicida 2’, cinta que es dirigida por James Gunn.

Durante la DC Fandome, evento virtual organizado por la Warner Bros, se reveló a los actores que serán parte de esta segunda parte de la película, llamando la atención de todo el mundo.

Por su parte, James Gunn dio a conocer el póster oficial de la película y con este confirmó a los protagonistas del filme. Entre ellos, destacan: Jai Courtney como Captain Boomerang, Joel Kinnaman quien interpreta a Rick Flap, Nathan Fillion es T.D.K.; Peter Capaldi como Thinker, Mayling Ng interpreta a Mongal, Michael Rooker es Savant y más.

Again, thanks to all of you for checking out #TheSuicideSquad panel today at #DCFanDome. If you missed it, don't worry, there will be encores. But for now here's a final treat, a special @SuicideSquadWB DC FanDome Fan Poster we've been working on! I love it, how about you? pic.twitter.com/sdQvWMHWWC

