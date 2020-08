Maluma habla sobre la supuesta relación entre su ex novia y Neymar

La cuenta oficial de Maluma en Instagram ha regresado a la normalidad y recientemente apareció para hacer un en vivo y aclarar que no ha pasado nada con Neymar y su ex novia Natalia Barulich.

En dicho en vivo afirmó que los medios de comunicación realizaron una noticia sin ningún motivo, ya que desmintió que haya un rivalidad con Neymar.

“Algunos medios de comunicación inflan la noticia y no ha pasado absolutamente nada. Yo realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y cada quien hace lo que le da la gana”, confirmó en este en vivo que fue retomado por sus seguidores en redes sociales.