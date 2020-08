Esta es la verdadera trama de la película ‘Cuties’

Recientemente miles de personas en el mundo criticaron una reciente película francesa que se estrenaría en Netflix ‘Mignonnes’ o ‘Cuties’, donde se mostraba una imagen sexualizada de un grupo de niñas, hecho donde afirmaron fomentaba la pedofilia.

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.

— Netflix (@netflix) August 20, 2020