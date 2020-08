RBD confirma de manera oficial su regreso con estos mensajes

Fue a principios de año que se confirmó el regreso de RBD a la pantalla chica, esto después del reencuentro de Anahí, Christopher Uckermann, Dulce María, Alfonso Herrera, Maite Perroni y Christian Chávez, lo cual emocionó a millones de seguidores alrededor del mundo.

Ahora parece ser que su regreso es oficial pues ya hay una cuenta verificada de la agrupación, donde se han publicado tres mensajes en diferentes idiomas anunciando su regreso. El primer tuit dice: “Sus plegarias fueron escuchadas” y el segundo el mismo mensaje pero en portugués, como sabrás Brasil es el país con más fanáticos de la agrupación.

Finalmente compartieron un mensaje con la noticia y es que parece ser que todas sus canciones estarán disponibles en Spotify.

En un último mensaje adjuntaron el mismo mensaje pero con la liga a la página oficial para suscribirse al “Newsletter Oficial RBD” e invitan a registrarse para ser el primero en saber de “las novedades sobre RBD”.

Your prayers have been heard… sign up! https://t.co/SQI7qqObfY#RBD #ComingSoon pic.twitter.com/a45VEZ4DQ4

— RBD Oficial (@RBD_oficial) August 21, 2020