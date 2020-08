Dulce María comparte tierna foto de su pancita de embarazo

Dulce María se encuentra disfrutando del momento más importante de su vida, el embarazo y, durante estas semanas ha tratado de enviar los mejores pensamientos a sus seguidores utilizando su cuenta oficial de Instagram.

Recientemente la cantante compartió un mensaje que enamoró de inmediato a sus seguidores. Confirmando que está muy emocionada y agradecida de estar bien y cuidando de su primer bebé con Paco Álvarez.

“[email protected] [email protected] aún sin nacer me ha enseñado muchas cosas y a pesar de todas las circunstancias, la vida sigue … no para de crecer y a mi me ha dado una lección tremenda de ser más fuerte y más valiente porque llevo un almita hermosa dentro de mí que me necesita de pie para vivir, que está prohibido rendirse, que aunque te caigas mil veces te tienes que volver a levantar, ya se mueve (…) te amamos @pacoalvarezv y les mandamos mucha luz y amor a todos los que nos leen es verdad que son tiempos muy difíciles, pero no dejemos de agradecer las bendiciones que si tenemos y de no sacar a Dios de nuestra vida”, se lee al pie de las tiernas imágenes.