Guillermo del Toro dirigirá musical animado de ‘Pinocchio’

Fue en octubre del año 2018 cuando se dio a conocer el nuevo proyecto del director mexicano, el cual prepara de la mano de Netflix, incluso se abrió una convocatoria para trabajar en esta nueva versión de ‘Pinocchio’, el famoso personaje de la literatura italiana.

De manera oficial, la plataforma de streaming presentó al elenco de la película, la cual será en una versión stop-motion y además se informó que será un musical que estará a cargo del director mexicano Guillermo del Toro y Mark Gustafson.

En el comunicado que se publicó en la cuenta oficial de Twitter de ‘Netflix Film’ se reveló al elenco de primera que le darán vida a los personajes del musical que está basado en ‘Las aventuras de Pinocho’ de Carlo Collodi, quien publicó la obra en 1883.

Los actores que se integran a este proyecto son Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson y Burn Gorman.

