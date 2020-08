Alex Fernández confirma que dio positivo a COVID-19

Recientemente el ‘standupero’ Alex Fernández confirmó a través de una serie de clips que había dado positivo a COVID-19 y que desconocía dónde pudo contraer el virus.

“Salí positivo en la prueba de COVID hace unos días. Primero pensé que tenía una gripa porque ya me había dado, me hice la prueba y salí negativo, y pensé que había recaído, pero salieron otros síntomas como pérdida del gusto, del olfato, diarrea, me fui a hacer la prueba y COVID”, relató en una de las primeras historias de su cuenta oficial.