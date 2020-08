Gaten Matarazzo de ‘Stranger Things’ se convierte en mesero durante la cuarentena

La pandemia del coronavirus encierra muchas crisis en todos los aspectos desde el emocional, social y económico, como sabrás muchas industrias se han visto seriamente afectadas, como la del cine y muchas celebridades han reaccionado de diferentes maneras.

Tal es el caso del joven actor Gaten Matarazzo de 17 años, quien decidió convertirse en mesero durante este tiempo en un restaurante en Long Beach Island de Nueva Jersey, donde además trabajan varios miembros de su familia.

De acuerdo al portal especializado The Hollywood Reporter, Gaten, quien le da vida a Dustin en la famosa serie hace esto por el simple hecho de ayudar a que se mantenga a flote el negocio y por supuesto mantenerse ocupado ya que el mismo medio había dado a conocer que el reparto de ‘Stranger Things’ consiguió un aumento en su salario a 250 mil dólares por episodio.

The #StrangerThings star took up a side job by working alongside a few family members at a local restaurant on Long Beach https://t.co/CcF7z2JmvO

— The Hollywood Reporter (@THR) August 15, 2020