Cientos de personas acuden a la fiesta masiva en Wuhan

Este fin de semana se llevó a cabo una fiesta masiva de música electrónica en un parque acuático en Wuhan, China, donde los asistentes se olvidaron por completo de la sana distancia, tras haber sido el epicentro del coronavirus hace más de seis meses.

Las imágenes que circulan a través de las redes sociales ya le dieron la vuelta al mundo y están generando toda clase de reacciones entre los usuarios de la web, ya que se aprecia a las personas hombro a hombro en el parque acuático Wuhan Maya Beach, totalmente despreocupados y olvidando el riesgo de infección que representa el contacto.

A pesar de que Wuhan fue el primer lugar devastado por COVID-19 y permanecieron en confinamiento por 76 días con restricciones estrictas para tratar de controlar la propagación del virus, se aprecia a los asistentes, sobre todo jóvenes, sin usar mascarillas faciales ni cubrebocas.

While the US remains in shutdown w/ politicians saying we can’t even vote in person

Wuhan, China seems to have recovered rather quickly

W/ 3000+ young people packing into a water park for a music festival that even makes Bill Gate’s vaccine seem safe

Have we been scammed? pic.twitter.com/oBvPVYSiXc

— ELIJAH RIOT (@ElijahSchaffer) August 17, 2020