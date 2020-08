Yulay, el famoso YouTuber, encuentra al ‘Señor de la combi’ y lo entrevista

Internet es un lugar lleno de vídeos diversos que nos regalan usuarios anónimos que están en el momento y lugar indicado, la veracidad así como lo espontáneo de cada clip que se comparte los vuelve más populares, seguramente te acuerdas de la pelea épica entre una señora y un señor en una combi.

El hecho ocurrió en el año 2015, en una ruta del transporte público del municipio Nezahualcóyotl, en el Estado de México y sus protagonistas hicieron viral su pelea en la que ambos se insultaron sin reparo alguno, por supuesto que el clip generó un debate en redes sociales.

Tras cinco años de la pelea de aquel año, el famoso YouTuber Yulay decidió buscar al señor de la combi para platicar con él y conocer las razones de tan épica discusión. El verdadero nombre del señor es Gustavo y el primer contacto que el realizador tuvo fue con su nieta, quien confesó que su abuelo no se expresa así y se sorprendió cuando escuchó los insultos hacía a aquella mujer.

Durante la conversación Don Gustavo explicó que la discusión comenzó por un lugar en la combi: “viajamos colectivamente, la palabra lo dice, es colectiva, no es particular, la señora quería mucha libertad, empezó a insultar, insultar y yo no me dejo”, explicó.