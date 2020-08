J Balvin dio positivo a COVID-19

Aunque el cantante esperaba presentarse en los Premios Juventud, este momento no llegó porque decidió permanecer en casa y confirmar que se encuentra aisladlo en Medellín, Colombia.

El cantante se llevó el premio a “Vídeo con el mensaje más poderoso”, y gracias a su videoclip “Rojo”, logró coronarse como el vencedor y aunque agradeció el momento, confirmó en su agradecimiento que dio positivo a COVID-19.

“En este momento estoy apenas saliendo del COVID-19, han sido unos días muy difíciles, muy complicados, a veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó, y me tocó muy duro. Envío un mensaje a todos los que me siguen, a toda la juventud, a la gente en general, que se cuiden, que se protejan, que este no es un chiste. El virus como tal sí existe y es muy peligroso, así que cuídense mucho. Un abrazo muy grande. Ya saliendo de esto. Los amo”, declaró el cantante a sus seguidores.