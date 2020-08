Afirman que Annabelle escapó de la casa de los Warren

Durante esta mañana se dio a conocer que la muñeca diabólica Annabelle aparentemente se había escapado de la casa de los Warren, sin embargo, los rumores son falsos y así se confirmó este momento.

Aparentemente los rumores son falsos e iniciaron luego de que la actriz Annabelle Wallis, ofreció una entrevista para contar cómo había logrado obtener el protagónico de ‘La Momia’ junto a Tom Cruise.

Al cambiar esta entrevista al chino, la traducción arrojó: “Annabelle escapó”, desde ese momento, los rumores comenzaron en la web y no han parado.

Cabe destacar que se hizo aún más grande porque la actriz formó parte de la película original de ‘Annabelle’, hecho que resaltó, ya que en esta entrevista también dio a conocer su experiencia al trabajar con el director James Wan.

La muñeca no escapó y continúa en el Museo de lo Oculto de Warren en Connecticut y no ha escapado de la vitrina donde se encuentra, mientras tanto, las redes no han dejado de compartir memes.

Afirman que Annabelle, la muñeca que inspiró la película, desapareció misteriosamente 😱 pic.twitter.com/QjZqopbD8K — Guanajuato Film Fest (@giffmx) August 14, 2020

¡Aquí los memes!

anabelle yendo al mcdonald's después de escaparse del museo pic.twitter.com/xrJvD6V1nZ — miguel (@hinchadebiza) August 14, 2020

no salgan que hay #covid / No salgan que se escapo Anabelle pic.twitter.com/2AVIw2RX4s — 𝓔𝓵 𝓖𝓾𝓲𝓼𝓱𝓮 🇵🇾🇦🇷🌪️🐔 (@Mbaretense) August 14, 2020

El man que vive cerca de la casa de los warren al enterarse que la Anabelle escapo: pic.twitter.com/TGCUENHmmA — 🌻 (@AsulaDitto) August 14, 2020

Yo explicándole a mi mamá que Anabelle se espacio de la casa de los Warren y por eso tendré que dormir todo un año con ella // mi mamá pic.twitter.com/44XP7dhEaS — alexis:) (@lexagm) August 14, 2020

Yo riéndome de los memes de la Anabelle / Yo cuando tenga que ir al baño hoy en la noche pic.twitter.com/fopG5PsTKT — Kevin Silva Daza 🧔🏻 (@Ksilvadaza) August 14, 2020

Anabelle sumándose al 2020 como otro problema pic.twitter.com/AubgBaIsfA — Conchale Luis, Tu nojombre (@Conchaleluis) August 14, 2020

el instagram dm de anabelle pic.twitter.com/SDvWvJvjr0 — agus (@agusttolaba) August 14, 2020

Los otros objetos malditos viendo que Anabelle se escapó y no los liberó a ellos también pic.twitter.com/tyaMAzy3EM — C (@CancelaTodo) August 14, 2020

*Anabelle intentando entrar a mi casa*

“La imagen de jesucristo que puso mi mamá detrás de la puerta” pic.twitter.com/n5ThmQFRq3 — Julio Chiquillo (@Jvanstralhen) August 14, 2020

Los productores de Warner al ver que pueden sacar otra secuela mas #Anabelle pic.twitter.com/7niRTvAlmD — José Maita (@JosMaita7) August 14, 2020