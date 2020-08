¡OMG! Allisson Lozz reaparece en ¡TikTok!

Allisson Lozz es una de las actrices más queridas del medio del espectáculo, a pesar de que ya no es parte de este, fanáticos siempre la recordarán por sus emblemáticos papeles en televisión.

Aunque ha aparecido en ocasiones anteriores en redes sociales, justo durante esta pandemia decidió reaparecer en TikTok, hecho que la viralizó de inmediato ya que en esta red aparece junto a su esposo Eliud Gutiérrez y a un día antes de cumplir 28 años de edad.

La ex actriz ha tenido grandes cambios, no solo de look si no de nombre, ya que aparentemente también cambió su apellido a Gutiérrez, hecho que no paso desapercibido para sus seguidores, quienes aún tienen la esperanza de que regrese a la televisión.

Muchas cosas se juntaron y por eso decido hoy abrir un poco de mi vida a todos ,junto con mis nuevos negocios que me tiene muy emocionada 💕 Soy fotógrafa hace unos años y ahora estoy en #MaryKay, Muy feliz Y con metas de todo tipo , y sobre todo con mi familia y mi Dios Jehová🤍 pic.twitter.com/uL3uQpflSl — 💕🌸🤍Allisson Gtz🤍🌸💕 (@lozzprincess) July 17, 2020

“Muchas cosas se juntaron y por eso decido hoy abrir un poco de mi vida a todos junto con mis nuevos negocios que me tienen muy emocionada. Soy fotógrafa hace unos años y ahora estoy en Mary Kay”, se lee en una reciente publicación.

Pero el hecho de verla en TikTok ha logrado posicionarla nuevamente en el foco de sus más grandes admiradores y aunque realmente no hay nada extraordinario en sus grabaciones, verla activa en esta plataforma, le da vida a sus fanáticos.

¡Se ve tan guapa como siempre!