¿’La Bebeshita’ se sometió a otra cirugía estética?

Recientemente se dio a conocer que Daniela Alexis mejor conocida con ‘La Bebeshita’ se sometería a una cirugía de senos debido a que tiene mal colocados los implantes que le pusieron.

Aunque la ex amorosa lucía radiante con sus implantes, estos comenzaron a provocarle dolor y al acudir al médico descubrió que estaban mal colocados.

Sin embargo, tras este momento que se viralizó, la también cantante confirmó que aún no se ha sometido a dicha cirugía.

“Aún no me los cambian por q me tengo q hacer todos los estudios. Pero cuando me los cambie les aviso bebés”, confirmó en una de sus historias de Instagram, donde todos aplaudieron el momento, ya que lo más importante es la cirugía.