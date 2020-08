Ex novia de Drake Bell denuncia al cantante en TikTok

Recientemente se viralizó la historia de Melissa Lingafelt, quien decidió contar la historia que tuvo junto a Drake Bell, el cual aparentemente la violentó durante su relación y utilizó TikTok para difundir todo lo que vivió junto al cantante.

A través de TikTok confirmó que tuvo una relación con una persona alcohólica y abusiva cuando tenia 16 años y esa historia la vivió hasta que cumplió 19.

Drake Bell’s ex-girlfriend exposes him for alleged physical and verbal abuse in series of TikToks. Jimi Ono, who started dating Drake at 16, claims he allegedly dragged her down a set of stairs face down. She also claims he allegedly got with underage girls. More in thread. pic.twitter.com/2KWk1A3myG

