Joey King protagoniza espectacular portada para Cosmopolitan

Recientemente la protagonista de ‘El Stand de los Besos’ protagonizó la portada de Cosmopolitan y logró experimentar con su lado más atrevido en cada una de las imágenes que logró capturar la cámara de Eric Ray Davidson.

Durante la entrevista que se hizo a través de Zoom, la actriz confirmó que se encuentra en confinamiento con su familia en Los Ángeles, y donde actualmente hacen remodelaciones y a pesar de eso, todos están cuidándose de la mejor forma.

Asimismo relató que luego de que pase la pandemia, es posible que protagonice una serie de televisión junto a su amiga Kaitlyn Dever, una historia de dos mujeres que será producid por Margot Robbie, a quien admira profundamente desde hace mucho tiempo.

A pesar de estar en cuarentena, la actriz ha intentado involucrarse en temas sociales y en protestas que logren un cambio en la sociedad en la que actualmente vivimos.

“Yo predico mucho sobre ser productivo sobre tu salud mental y no sentirte egoísta por sentirme deprimida o molesta, pero luego, cuando me sumerjo en estos estados de ánimo extraños, inmediatamente me siento súper egoísta, lo que me hace sentir peor. Cuando se trata de cuidarte a ti mismo, hay un cierto nivel de egoísmo que debes tener, pero es difícil. Aunque no he encontrado ese equilibrio”, declaró en su entrevista a la revista.