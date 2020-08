Escorpión Dorado celebra 8 millones de suscriptores junto a ‘El Matador’ Hernández

El periodista y YouTuber, Alex Montiel celebró 8 millones de seguidores en su canal del ‘Escorpión Dorado’ junto al ex futbolista Luis Hernández, mejor conocido como ‘El Matador’, quien recientemente creció su popularidad gracias a TikTok.

En la entrevista que realizó el ‘Escorpión Dorado’ hablaron de la época en la que ‘El Matador’ Hernández fue uno de los jugadores más importantes del fútbol mexicano y rebeló algunos secretos de aquel tiempo, como el complot que le benefició en la Copa América de Bolivia, en la que los jugadores estrella de la Selección Nacional no quisieron ir.

“Nadie quería ir a Bolivia, ninguno de los titulares quería ir, entonces se pusieron de acuerdo para ‘descansar’, solamente te voy a dar iniciales, no te voy a dar nombres, Aspe, Campos, Luis García, Zague, Hermosillo. Todos ellos se pusieron de acuerdo. Dijeron no nosotros no queremos ir que vayan esos pinches chamacos, fuimos e hicimos un buen torneo”, explicó el ex futbolista.