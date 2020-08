Patricio Estrella tendrá su propia serie animada en Nickelodeon

Sin duda alguna el éxito que ha tenido ‘Bob Esponja’ ha orillado a los creativos de la serie a realizar más producciones, como la película de Netflix, pero parte esencial de su popularidad son sus personajes.

Ahora se ha anunciado que el mejor amigo de Bob Esponja, contará con su propia serie animada, la cual llevará por nombre ‘El Show de Patricio Estrella’.

Se trata de una nueva serie spin-off de ‘Bob Esponja’ que se encuentra en desarrollo, contará con 13 capítulos y será transmitida por Nickelodeaon, esto de acuerdo al portal Deadline.

EXCLUSIVE: #SpongeBob‘s partner in crime Patrick Star is getting his own show, #ThePatrickStarShow | https://t.co/WTVY1YGjNw pic.twitter.com/V7np3wqKTD

