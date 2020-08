Miguel Bosé recibe críticas al enviar este mensaje a sus seguidores

Desde hace mucho tiempo figuras públicas afirman que el coronavirus es un invento para matar gente de todos los países. Han desatado todo tipo de teorías de conspiración y algunos llevan su voz a un público más grande.

Miguel Bosé es uno de los artistas internacionales más queridos por todo el mundo y desde hace mucho tiempo se ha empeñado en afirmar que la COVID-19 no existe y recientemente afirmó que las vacunas sirven para matar a las personas que las están usando.

Una usuaria aseguró que desde hace 30 años existe la cura para la gripe, y es donde hay más fallecidos por este virus. El mensaje fue citado por el cantante que en mayúsculas, escribió: “NOS QUIEREN MATAR!!!”.

Fanáticos han quedado sorprendidos porque lejos de citar algún estudio científico se limitó a replicar información falsa que no cita ninguna información confirmada.

Aunque hay seguidores del cantante quienes apoyan estas teorías y, quienes creen que este es un plan para matar personas y mantenernos controlados, todo aparentemente es falso.

Autoridades han pedido no hacer caso a noticias falsas y que no tienen información comprobada, ya que puede desinformar y crear pánico, sin ningún sustento confiable, pero el cantante no ha dejado de compartir mensajes errados sobre el virus.

MÁS EVIDENCIAS DEL BICHO POLÍTICO QUE NO TE CUENTAN. 👉🏼 https://t.co/wRHzmG0e3u — Miguel Bosé (@BoseOfficial) August 10, 2020