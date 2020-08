Así cantaron Belinda y Christian Nodal en ‘La Voz’

Durante la transmisión de ayer, Christian Nodal y Belinda aparecieron juntos en el escenario de ‘La Voz’ no solo para descartar que su noviazgo no es publicidad, si no para confirmar que están felizmente enamorados.

Los cantantes decidieron interpretar “De los besos que te di”, una canción que es muy famosa y la favorita de muchos de los seguidores de Nodal, quien en todo momento sonreía al ver a Belinda.

Pero antes de esta interpretación, una pequeña entrevista confirmó que la cantante es gran fanática de las canciones de su ahora novio y por supuesto, las redes no dejaron de suspirar.

“Es una canción que me gusta mucho y más de Christian. Feliz, la verdad, me siento muy contenta”, confirmó Belinda antes de subirse a cantar.

Tras esta interpretación, Belinda la compartió en sus redes sociales y ahí confirmó que están juntos y dispuestos a ser felices con lo que les apasiona en esta vida, la música.

“No puedo explicar la felicidad que me dio compartir el escenario contigo por primera vez, que es donde podemos ser nosotros mismos y a través de nuestra música conectar con el corazón de las personas, ojalá nuestro amor ayude a sanar muchos corazones rotos… Este es el principio de muchas canciones más juntos mi amor, te amo 🐭🤍🐼“, se lee al pie de la grabación donde logró más de un millón de ‘me gustas’ y recibió un mensaje de Nodal, que confirmó que este es el inició de todo lo que falta.

Las redes no dejaron de tuitear al respecto y quedaron flechados con ese momento que todos esperaban, ya que se decía su noviazgo era parte de una estrategia publicitaria para una colaboración, pero las imágenes y vídeos han confirmado que entre estos famosos hay amor del bueno.

