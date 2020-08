Samuel García se disculpa tras críticas a sus comentarios machistas

Después de la polémica que se desató a través de las redes sociales debido a las críticas a Samuel García, causados por su actitud machista que quedó evidenciada durante una transmisión en vivo, el senador por Nuevo León se disculpó.

El vídeo que causó críticas se aprecia cómo Mariana Rodríguez se encuentra con la pierna doblada y Samuel le pide que suba la cámara porque está enseñando mucho la pierna y lo que causó más polémica fue lo que dijo.

“Que bajes la pierna. Me casé contigo pa’mí, no pa’ que andes enseñando”, se dice Samuel a Mariana, mientras ella se disculpa por “enseñar”.

Wow con el senador Samuel García

¿Qué es lo peor?

a) El machismo de Samuel

b) La respuesta sumisa de Mariana

c) Que ellos lo expongan en redes

d) Todas las anteriores He criticado a Mariana por sus acciones pero neta que ella ni nadie se merece ese trato ni en juego. El interés pic.twitter.com/oF1JDbvyQD — Llibrán R. (@LlibranArzt) August 10, 2020

“De acuerdo Jorge Álvarez Máynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar”, expresó el político en respuesta al tuit del servidor público que señaló el error de Samuel.

De acuerdo @AlvarezMaynez, las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar. https://t.co/QJrrhIVMMY — Samuel García (@samuel_garcias) August 10, 2020

Aunque el mismo funcionario respondió al senador asegurando que no solo es una costumbre ya que en nuestro país es el que más feminicidios tiene y no se debe tomar a la ligera el machismo que sin duda alguna permea en todos los sectores de nuestra sociedad como se puede ver. Por el momento Samuel no ha respondido pero lo siguen cancelando en Twitter.

Samuel, creo que es mucho más profundo que eso. En este país matan a cientos de mujeres por ser mujeres. Y uno de los elementos para “justificar” esa violencia es la forma en que se visten las mujeres o que “andaban enseñando”. Para las mujeres, la violencia no es una broma. https://t.co/sehvYj9uNP — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) August 10, 2020

Esta mañana realizaron otro en vivo en el que desayunaron juntos por el cumpleaños de Mariana, y al final del mismo les ofreció disculpas a las seguidoras “por su dicho”, aunque la influencer se nota seria en toda la transmisión.