Eugenio Derbez denuncia fraude que están cometiendo en su nombre

El actor y comediante usó su cuenta de Instagram para alertar a sus seguidores de una estafa que están realizando en otras redes sociales usando su nombre y les pide que no caigan en el engaño.

Fue a través de sus historias breves que Eugenio avisó a sus fanáticos que se están haciendo pasar por él para pedir dinero, pero aseguró que actualmente no está haciendo ningún tipo de promoción o actividad altruista.

De acuerdo a la publicación que compartió se trata de un supuesto concurso con bien benéfico, para supuestamente ayudar a las personas afectadas por la pandemia a causa del coronavirus.

“Déjenme investigar bien, pero parece que hay alguien que está pidiendo dinero a mi nombre. Yo no estoy pidiendo dinero para ninguna cuenta, ni ningún regalo, nada, no estoy haciendo ninguna promoción ahorita. No le hagan caso, no vayan a caer en el juego, yo no estoy pidiendo dinero para ninguna fundación, ni para ningún concurso, ni para ningún challenge ni para nada por el estilo”, explicó en su historia y después mostró el ejemplo del fraude.