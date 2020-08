Erika Buenfil arremete contra Juan José Origel, este responde y hacen las paces

Durante este fin de semana estalló una polémica entre Erika Buenfil y el periodista de espectáculos Juan José Origel, en la que ambos se mandaron fuertes mensajes a través de las redes sociales.

Todo comenzó porque la actriz rompió el silencio durante una entrevista con el programa ‘Ventaneando’ en la que arremetió contra Pepillo Origel y Martha Figueroa, quienes supuestamente hablaron de su hijo Nicolás Buenfil.

“No me afectó que me criticara, lo que pasa es que no solamente habló del TikTok, seguían comentando y comentando, pero tocaron el punto de mi hijo y yo con eso soy chile”, expresó la actriz, asegurando que a pesar de que tenía una amistad con el periodista nunca lo iba a perdonar.