Christian Nodal dedica romántico mensaje a Belinda con vídeo besándose

La semana pasada el cantante hizo publica su relación con Belinda lo que causó revuelo entre los usuarios de las redes sociales sobre todo porque para la actriz y cantante su vida privada siempre la ha mantenido lejos de espectadores.

Incluso existían rumores sobre este romance, el cual era parte de una colaboración juntos, sin embargo, todo parece indicar que es más serio de lo que todos creían, hoy Nodal le mandó un romántico mensaje a Belinda con un vídeo en blanco y negro, imágenes que ya habíamos visto anteriormente en sus historias breves cuando dio a conocer la noticia.

“Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre. Te amo Belinda. Espero y esta “publicidad” nos dure pa toda la vida mi amor”, escribió al pie de la publicación con la canción “Siempre tú” de la agrupación Enjambre.