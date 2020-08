Periodista tomó dióxido de cloro en vivo y esto sucedió

Desde hace algunas semanas, periodistas, famosos y personas públicas han confirmado los supuestos “beneficios” que les ha traído beber dióxido de cloro para no contraer coronavirus.

Recientemente, Viviana Canosa una periodista argentina decidió beber dióxido de cloro conocido como CDS para presumir los beneficios que le ha traído, durante un programa en vivo llamado ‘Nada Personal’.

“Dejen de prohibir tanto, porque ya no alcanzo a desobedecer todo. Voy a tomar un poquito de mi CDS. Oxigena la sangre, me viene divido. Yo no recomiendo. Yo les muestro lo que hago”, declaró antes de beber el dióxido de cloro.