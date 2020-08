Se incendia almacén de medicamentos de UNICEF en el Congo

El Fondo de las Naciones Unidad para la Infancia (UNICEF) reportó un incendio en uno de sus almacenes de medicamentos en la República Democrática del Congo que ocurrió este viernes.

Fue por medio de un comunicado que el organismo explicó que el incendió fue en la capital de Kinshasa y destruyó una cantidad importante de materiales y equipos vitales para mejorar la salud, la educación, la seguridad y el bienestar de los niños y comunidades más vulnerables del país africano.

También anunció en el mismo documento que afortunadamente no hubo víctimas. “Estamos profundamente entristecidos por esta situación. Reemplazaremos el equipo perdido lo antes posible para continuar con nuestras actividades para los niños”, detalló Katya Marino, Representante Adjunta de UNICEF en la República Democrática del Congo.

A fire that broke out today at the @UNICEF’s warehouse in #Kinshasa destroyed a large stock of materials and equipment for the most vulnerable children and communities in DR #Congo.https://t.co/u3zZ1h5d1f

— UNICEF en RDC (@UNICEFDRC) August 7, 2020