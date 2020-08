Paula Levy da positivo a COVID-19 y Talina Fernández habla al respecto

La nieta de Talina Fernandez le avisó a su abuela que presentó uno de los síntomas del coronavirus, tras someterse a la prueba dio positivo a COVID-19 y la conductora decidió mandar un poderoso mensaje a la juventud.

Durante la transmisión del programa matutino ‘Sale el sol’, Talina Fernández confesó que su nieta Paula Fernández Levy tiene COVID-19 y aunque ya se siente mejor no quiso desaprovechar para mandar recomendaciones a la población, sobre todo los más jóvenes.

“Una persona muy allegada a mí, de apenas 18 años, tenía la costumbre de salir y entrar sin cubrebocas, entonces se fue a Acapulco, estuvo allá un tiempo, regresó, llegó a la casa del novio, y me habló y me dijo: ‘fíjate que no huelo nada y tampoco me sabe nada, y me siento muy cansada, así que ya voy de regreso a la casa’ y le dije, no primero hazte el examen del COVID y lamentablemente dio positivo”, explicó Talina.