Frida Sofía envía fuerte mensaje a Ferka

Este viernes se registró un fuerte accidente en el aeropuerto de Calicut en Kerala, India, cuando un avión Boeing 737, de la aerolínea Air India Express se dividió en dos durante su aterrizaje, al momento se han reportado al menos 14 muertos y 123 heridos.

El vuelo que venía de Dubai transportaba 191 pasajeros entre ellos 10 bebés a bordo, de acuerdo a la policía local el vuelo pasó por encima de la pista y se dividió en dos al impactar durante su aterrizaje bajo una intensa lluvia.

Además el portavoz del Ministerio de Aviación Civil informó que no hubo incendio después del accidente y además Shashi Tharoor, legislador del partido del Congreso del estado, dijo que los dos pilotos murieron.

It is extremely tragic and it is the second tragedy of the day. Due to incessant rain, there was a lot of water on the runaway due to which this happened: @alphonstourism, Former Union Minister tells Rahul Shivshankar on @thenewshour AGENDA. | #CalicutAirCrash pic.twitter.com/iivSZp8jPj

