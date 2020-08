Anuncian que ‘John Wick’ tendrá una quinta parte

El portal Deadline dio a conocer que Warner Bros. planea estrenar la cuarta entrega de ‘John Wick’ a la par de ‘Matrix 4’, convirtiendo a Keanu Reeves como el mayor protagonista, aunque se retrasó un año su estreno y será hasta 2022 cuando se lleguen a la pantalla grande.

Ahora la productora Lionsgate acaba de anunciar que existirá una quinta entrega de la franquicia, la cual se filmará simultáneamente que la parte cuatro, misma que quedó en pausa, como otras producciones en Hollywood, a causa de la pandemia por el coronavirus.

El mismo portal Deadline publicó la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter, dando detalles sobre ambos guiones de la franquicia de acción ‘John Wick’ y esperan que a principios de 2021 Keanu regrese al set a filmar.

➡️ #JohnWick5 confirmed by @Lionsgate

➡️ Sequel will be shot back to back with fourth installmenthttps://t.co/9sgdWyH3fD

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 6, 2020