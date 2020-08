Ari Borovoy niega tener 13 demandas en su contra

Hace unas semanas se habría confirmado por medio de un abogado, que había empleados de Bobo Producciones que estaban demandando a Ari y Jack Borovoy, hecho que alertó a fanáticos del cantante, pero hoy la historia es otra.

A través de un en vivo que posteriormente publicó decidió hablar sobre las supuestas 13 demandas en su contra, pero el cantante ha confirmado por sus abogados que hasta este momento no hay ninguna.

Confirmó que hubo cuatro ex empleados que fueron contratados para fines específicos y que para respaldar el hecho de que no habían generado nada, decidieron fingir con correos y contratos falsos, motivo que orilló a Ari y a todo su equipo a despedirlos.

(A partir del minuto 11:20)

“Eran Luis, Georgina, Jorge y Sebastián, no me sé los apellidos; pero agarraron a un abogado y dijeron vamos a pegarle a Ari y a Bobo. No tenemos ninguna demanda interpuesta pero vamos a los medios, porque los medios nos van a abrir espacio”, declaró.