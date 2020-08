Explosión en Beirut deja heridos y muertos en la capítal del Líbano

El pueblo libanés está de luto tras la fuerte explosión registrada este martes en Beirut que provocó caos, destrucción y una gran cantidad de personas muertas así como heridos en la capital del Líbano.

A través de las redes sociales se han publicado las fuertes imágenes de la explosión masiva, la cual aseguran tuvo dos o más grande detonaciones. De acuerdo a Reuters la cifra de muertos no ha sido confirmada oficialmente pero sería de 25 muertos además el ministro de Sanidad, Hamad Hasán, indicó que hay más de 2 mil 500 víctimas.

Esta explosión ocurrió en la zona del puerto y sacudió varias partes de la capital, además provocó humo espesó que se elevó desde el centro de Beirut, además algunos usuarios de las redes informaron que la explosión abrió varias ventanas y se cayeron techos a kilómetros de distancia.

En redes también circulan imágenes captadas por fotografos de diferentes agencias, quienes estuvo cerca del puerto y fue testigo de personas heridas, así como una destrucción general en el centro de la ciudad.

