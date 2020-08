Adele comparte foto y levanta suspiros en la red

Ellen DeGeneres fue señalada por maltratar a sus empleados del show ‘The Ellen DeGeneres Show’, y tras esos señalamientos, la conductora ha dado la cara y con un comunicado a sus empleados, se disculpó con todos por el ambiente tóxico.

Variety confirmó el contenido de la carta que la presentadora envío, con el único objetivo de hacerlos sentir seguros y en completa armonía en un programa que tenía ese objetivo.

A post shared by Ellen DeGeneres (@theellenshow) on Jul 29, 2020 at 2:42pm PDT

View this post on Instagram

“En el primer día de nuestro programa, les dije a todos en nuestra primera reunión que ‘The Ellen DeGeneres Show’ seria un lugar de felicidad, nadie levantaría nunca la voz y todos serian tratados con respeto. Obviamente algo cambió, y estoy decepcionada de saber que este no ha sido el caso. Y por eso, lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que es lo contrario de lo que creo y de lo que esperaba para nuestro programa”, se lee al inició de la carta.

Durante este escrito, ha aseverado que ella junto con Warner se han puesto a investigar de manera interna a todos los que han sido agredidos de cualquier forma y a los responsables de esto.

A post shared by Hugo Gloss (@hugogloss) on Jul 31, 2020 at 6:46pm PDT

View this post on Instagram

“A medida que crecimos exponencialmente, no he podido estar al tanto de todo y he confiado en que los demás hagan su trabajo como sabían que yo quería que lo hicieran. Claramente algunos no lo hicieron. Eso cambiará ahora y me comprometo a asegurar que esto no vuelva a suceder”, declaró la famosa.