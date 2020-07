Reik estrena romántico vídeo de la canción “Pero te conocí”

La cuarentena ha sacado lo mejor de los artistas que componen música, como Billie Eilish que acaba de estrenar el videoclip animado de la canción “My future” el cual fue bien recibido por sus más fieles seguidores, quienes reaccionaron al momento de su estreno de la mejor manera.

El clip fue lanzado este jueves por la tarde noche y en menos de 24 horas alcanzó cerca de 7 millones de reproducciones y se encuentra en el cuarto lugar de tendencias de YouTube en México aunque en otras listas aparece como número uno.

En el vídeo aparece Billie Eilish, representada con dibujos animados relatando cómo se siente respecto a su futuro, la canción cambia de manera repentina de un ritmo lento o balada a otros como R&B, funk y jazz conforme avanza de un escenario triste a uno totalmente optimista y lleno de luz.

Esta fue la respuesta de los usuarios en redes sociales con la canción de Eilish.

listening to my future by billie eilish

before the after the

beat change: beat change:#myfuture pic.twitter.com/Rq8fVYFjHW

— aj 🦋 (@ajirixo) July 30, 2020