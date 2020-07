Encuentran a la doble de Scarlett Johansson en TikTok

A través de redes sociales se ha confirmado que la boyband, One Direction estaba integrado no solo por Zayn, Harry, Nail, Louis, Liam, si no que también había mexicanos y otros cantantes de Latinoamérica, al menos así lo confirmó la asistente virtual de Apple.

Lo anterior se viralizó luego de que varios usuarios cuestionaran a la asistente sobre quiénes eran los integrantes de la extinta banda británica, pero la respuesta los dejó riendo en la red y compartieron el instante.

Siri todo bien en casa?? pic.twitter.com/ypL2eDLmjJ — Guillermo (@GuillermoElMemo) July 27, 2020

“Los integrantes de One Direction fueron: Juan Gabriel, Luis Miguel, Zayn Malik, Harry Styles, Nail Horan, Louis Tomlinson, J Balvin, Liam Payne y Paulo Londra”, declara la asistente, vídeo que generó miles de risas en la red.

Se desconoce porque Siri ha dado esa respuesta, ya que ni Luis Miguel, Juan Gabriel, Paulo Londra o J Balvin fueron parte de una boyband, pero para Siri así ha sido.

También funciona si le preguntas en inglés Jajajajajaja pic.twitter.com/aS1C5Xb2Ks — Tania (@Millyrmz) July 26, 2020

Al parecer no importa en que idioma preguntes, ya que para Siri estos son los integrantes originales de One Direction, quienes cumplieron 10 años el pasado jueves y han desatado rumores de un futuro reencuentro, pero hasta ahora nada ha sucedido, solo mensajes de parte de quienes lograron fama en ese momento.