Patricio Borghetti desmiente que el esposo de Grettell Valdez esté detenido

Durante las últimas horas trascendió la noticia sobre la situación legal del esposo de Grettell Valdez y durante la transmisión del programa ‘Ventaneando’ se aseguró que Leo Clerc estaba supuestamente detenido y sentenciado a 18 meses de prisión por una demanda de una importante empresa transnacional.

Los supuestos cargos que enfrentaría son fraude, lavado de dinero y falsificación de títulos, sin embargo, el conductor Patricio Borghetti decidió desmentir los rumores a través del matutino ‘Venga la alegría’, asegurando que será la única ocasión que hable al respecto ya que no quiere involucrarse tanto.

Por el momento Grettell no ha dado ninguna declaración al respecto pero Borghetti explicó que habló con ella el día de ayer y se encuentra afectada pero tranquila, por cómo se dio a conocer la información, aunque confirmó que Leo no está en la cárcel.

“Esto a mi me consta porque ha estado él hablando con Santino vía Facetime, entonces hay situaciones en las que yo no me puedo meter legales, sí existe una situación que él está resolviendo, él no está en la cárcel, te lo puedo confirmar porque ayer habló conmigo, él se comunicó conmigo, ayer me llamó desde Suiza, un poco avergonzado, angustiado para platicarme cómo estaba la situación y que yo me quedara tranquilo como padre de Santino”, detalló Pato en conversación con Flor Rubio.