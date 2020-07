Memo Ochoa habla de Luisito Comunica y se vuelve tendencia

Desde hace algunos años se ha comparado a Luisito Comunica con Memo Ochoa, uno de los porteros más importantes del fútbol mexicano, pero recientemente estos comentarios dieron pie a una opinión que se ha viralizado.

En una transmisión en vivo, mientras Memo Ochoa jugaba videojuegos, fue cuestionado por esta comparación, y la reacción ha sido compartida miles de veces.

"El Luisito si le invierte a sus videos pero no le invierte a su pelo ni a su cuerpo" 😂😂

“No me chinguen yo si le meto al gym, yo si como bien. Ya que vi al Luisito dije no ca… ni el bigotito, Luisito no le echa ni ganas a su pelo. Con todo respeto”, declaró en medio del juego, tras confirmar que vive en México desde hace casi un año.